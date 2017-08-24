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09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские врачи помогают 16-летней девушке бороться с тяжелым онкозаболеванием

Впервые пациентка с нейрофиброматозом поступила в больницу медреабилитации в возрасте двух лет. «Иногда процесс реабилитации занимает значительную часть жизни и пациента, и тех медиков, которые с ним работают. Так произошло с Екатериной (имя изменено по этическим соображениям). Сейчас девушке 16 лет», — сказала Галина Родионова.

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи-реабилитологи успешно помогают 16-летней девушке бороться с тяжелым онкологическим заболеванием, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации Галина Родионова.

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Впервые пациентка с нейрофиброматозом поступила в больницу медреабилитации в возрасте двух лет. «Иногда процесс реабилитации занимает значительную часть жизни и пациента, и тех медиков, которые с ним работают. Так произошло с Екатериной (имя изменено по этическим соображениям). Сейчас девушке 16 лет», — сказала Галина Родионова.

Нейрофиброматоз — онкологическое заболевание, при котором нарушается рост клеток нервной системы и появляются опухоли, образованные нервной тканью. Образования могут возникнуть в том числе на головном или спинном мозге, нервах. Когда появляется крупная опухоль или опухоль, сдавливающая нерв, уменьшить симптомы помогает хирургическое лечение. Заболевание неизлечимо, можно лишь притормозить его проявления. Екатерине за ее недолгую жизнь сделали восемь операций, результат очевиден, но сама болезнь, к сожалению, не ушла. Требуется постоянное наблюдение и в случае ухудшения — специализированное лечение с последующей реабилитацией в полном объеме.

«Когда девочка приехала к нам в первый раз, она не разговаривала, не бегала и не прыгала, как все дети ее возраста. Мама фактически принесла малышку на руках. На протяжении 14 лет пациентка несколько раз в год проходила реабилитацию в нашем центре, — рассказала главврач. — По мере того, как в лечении наблюдалась положительная динамика и состояние девочки улучшалось, число посещений сокращалось. Сейчас Екатерине достаточно пройти один курс в год».

В больнице для каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации и оздоровления, включающая мероприятия медицинского, педагогического и психологического направления. Предусмотрен курс водолечения, есть бассейн, контактные и бесконтактные ванны. Функционируют шесть залов ЛФК, которые оборудованы разного рода тренажерами, там проводятся индивидуальные занятия с детьми. Оборудование закупается в соответствии с потребностями пациентов.

Большое внимание уделяется психологической реабилитации. Специалисты больницы внимательные и чуткие стараются делать свое дело максимально качественно. Человека, у которого ограниченные возможности из-за болезни, необходимо закалять и научить жить и побеждать свою болезнь.

Сегодня Екатерина посещает медиков самостоятельно, помощь мамы ей уже не требуется. Более того, со многими повседневными делами она успешно справляется сама. Девушка строит большие планы на будущее. Без комплексной помощи, а также поддержки семьи ее состояние могло быть значительно хуже. Без своевременной помощи, без реабилитации прогноз не оптимистичен — глубокая инвалидность, прогрессирование симптомов заболевания, в том числе ухудшение мозговой деятельности.

«Мы каждый год надеемся на очередную встречу, чтобы провести курс реабилитации и поправить здоровье. Ребенок жив, а значит нужно приложить еще больше усилий, чтобы ее проблемы стали менее серьезными», — резюмировала Галина Родионова.

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