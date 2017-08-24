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09:40 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке до конца недели осадков не ожидается

Сегодня, 24 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая на Амурскую область. В крае облачно, дождь, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха от +17 до +30°C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет, в пятницу и субботу, 25—26 августа, в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. Над краем пройдёт серия атмосферных фронтов, которые вызовут кратковременные дожди, в северной половине не исключены локальные ливни с грозами и усилением ветра. Ночью температура воздуха +11…+18°C, днем +23…+28°C.

В воскресенье, 27 августа, погода в Приморье улучшится. Над краем вновь начнёт расти атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью станет прохладнее, температурный фон составит от +4 до +17°C, днем по-прежнему +23…+28°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20…+22°C.

В дальнейшем, до конца недели в краевом центре ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура ночью +16…+18°C. Днем комфортно, до +23…+26°C.

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