Во Владивостоке до конца недели осадков не ожидается
Сегодня, 24 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая на Амурскую область. В крае облачно, дождь, в отдельных районах грозы. Ветер
Сегодня, 24 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая на Амурскую область. В крае облачно, дождь, в отдельных районах грозы. Ветер
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет, в пятницу и субботу,
В воскресенье, 27 августа, погода в Приморье улучшится. Над краем вновь начнёт расти атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью станет прохладнее, температурный фон составит от +4 до +17°C, днем
Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер
В дальнейшем, до конца недели в краевом центре ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер западный,