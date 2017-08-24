Во Владивостоке до конца недели осадков не ожидается

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет, в пятницу и субботу, 25—26 августа , в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. Над краем пройдёт серия атмосферных фронтов, которые вызовут кратковременные дожди, в северной половине не исключены локальные ливни с грозами и усилением ветра. Ночью температура воздуха +11…+18°C, днем +23…+28°C.

В воскресенье, 27 августа, погода в Приморье улучшится. Над краем вновь начнёт расти атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью станет прохладнее, температурный фон составит от +4 до +17°C, днем по-прежнему +23…+28°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20…+22°C.