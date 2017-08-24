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09:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

На выборах в Иркутском районе полиция будет пресекать подвоз избирателей

В Иркутском районе в день проведения выборов 10 сентября 2017 года будут работать специализированные группы полиции, созданные для оперативного реагирования на сигналы от населения и наблюдателей о массовых подвозах избирателей на участки.

Как сообщает 24 августа пресс-служба мэрии, в день выборов охранять общественный порядок будет 146 сотрудников правоохранительных органов.

«Специализированные оперативные группы будут немедленно выезжать на сигналы о массовом подвозе людей на избирательные участки. Также будут задействованы наружные наряды полиции», — заявил начальник участковых уполномоченных полиции и группы по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД «Иркутское» Василий Елисеев.

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Сотрудники правоохранительных органов приступят к охране безопасности и общественного порядка 29 августа, с момента вывоза избирательных бюллетеней из типографии в территориальную избирательную комиссию. В помещении для хранения бюллетеней будет налажена круглосуточная охрана.

В день выборов сотрудники правоохранительных органов будут нести охрану на всех 73 избирательных участках, 70 уже проверены на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Все они оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, часть участков также оборудовано тревожной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Напомним, в Иркутском районе пройдут выборы глав почти всех поселений — Хомутово, Маркова, Пивовариха и других.

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