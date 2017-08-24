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09:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

На День города в Бугульму приедет группа Artik и Asti

Жители Бугульмы смогут насладиться живым выступлением поп-группы в День города.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Татьяна Иванова). На День города в Бугульму приедет поп-группа Artik и Asti. Об этом в ходе интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава Бугульминского муниципального района и мэр Бугульмы Линар Закиров.

Как сообщил градоначальник, администрация района каждый год удивляет своих горожан — три года назад в Бугульме запустили «Бугульма Фест», который не обходится без выступления звезд.

«Три года назад мы запустили “Бугульма Фест”, который традиционно проводится в День города, в День республики. Это (Бугульма Фест — прим. Т-и) музыкальная площадка, которая начинает функционировать с 14−15 часов до 22:00. На этой музыкальной площадке мы предоставляем все виды музыкальных жанров для наших горожан — это и классическая музыка, это и джазовые исполнители, этническая музыка, национальный колорит и, конечно, рок и поп-музыка. В этом году у нас будет группа Артик и Асти», — добавил Линар Закиров.

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