На День города в Бугульму приедет группа Artik и Asti

Как сообщил градоначальник, администрация района каждый год удивляет своих горожан — три года назад в Бугульме запустили «Бугульма Фест», который не обходится без выступления звезд.

«Три года назад мы запустили “Бугульма Фест”, который традиционно проводится в День города, в День республики. Это (Бугульма Фест — прим. Т-и) музыкальная площадка, которая начинает функционировать с 14−15 часов до 22:00. На этой музыкальной площадке мы предоставляем все виды музыкальных жанров для наших горожан — это и классическая музыка, это и джазовые исполнители, этническая музыка, национальный колорит и, конечно, рок и поп-музыка. В этом году у нас будет группа Артик и Асти», — добавил Линар Закиров.