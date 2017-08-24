В девяти школах Комсомольска начнут готовить еду для учеников
С нового учебного года девять образовательных учреждений Комсомольска откажутся от услуг комбинатов школьного питания.
С нового учебного года девять образовательных учреждений Комсомольска откажутся от услуг комбинатов школьного питания.
Эти школы начнут самостоятельно готовить еду для детей. Впервые подобная практика была опробована в прошлом году, и с 1 сентября 2017-го года эксперимент продолжат.
«Самые крупные школы, в которых по тысяче учащихся и больше, переводят столовые на самостоятельное существование. Это, на наш взгляд, позволит повысить качество обслуживания, поскольку два наших комбината школьного питания с этим не всегда справлялись, это ни для кого не секрет», — отмечают в