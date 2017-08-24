В девяти школах Комсомольска начнут готовить еду для учеников

«Самые крупные школы, в которых по тысяче учащихся и больше, переводят столовые на самостоятельное существование. Это, на наш взгляд, позволит повысить качество обслуживания, поскольку два наших комбината школьного питания с этим не всегда справлялись, это ни для кого не секрет», — отмечают в пресс-службе мэрии. Полностью отказываться от комбинатов школьного питания в Комсомольске не планируют: небольшие образовательные учреждения по-прежнему будут пользоваться их услугами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.