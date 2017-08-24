Школы Приморья прошли приемку к новому учебному году
Все образовательные учреждения Приморья прошли приемку к новому учебному году. Исключение — три школы в Хасанском районе, пострадавшие от сильных ливневых дождей в начале августа.
Все образовательные учреждения Приморья прошли приемку к новому учебному году. Исключение — три школы в Хасанском районе, пострадавшие от сильных ливневых дождей в начале августа.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По словам заместителя директора департамента образования и науки Татьяны Хмель, в двух школах № 1 и 2 в селе Барабаш Хасанского района в данный момент проводится санитарная обработка.
«Во время подтопления в этих школах были организованы пункты временного размещения, поэтому сейчас здесь необходимо произвести санитарную обработку. До начала учебного года эти школы обязательно пройдут приемку и в День знаний распахнут свои двери для учащихся», — заверила она.
В школе в селе Занадворовка во время наводнения был сильно поврежден фундамент и здание нуждается в капитальном ремонте.
«Ученики этой школы всю первую четверть будут ездить на уроки в село Барабаш. Детей будут возить на школьном автобусе», — отметила Татьяна Хмель.
Напомним, во вторник, 22 сентября, Владимир Миклушевский проверил, как идут работы по восстановлению наиболее пострадавших от ЧС социально значимых объектов Хасанского района, в том числе средней школы в селе Занадворовка.
Губернатор Приморья лично осмотрел здание и, оценив масштаб ущерба, поручил выделить финансирование на восстановление школы из краевого бюджета.
«Проработайте вопрос и доложите мне, какие работы могут быть выполнены максимально быстро без проведения аукционных процедур в связи с режимом ЧС, а на какие понадобится время», — заявил Губернатор.
Глава региона также поручил включить в смету замену окон — в настоящее время в школе установлены ветхие деревянные конструкции.