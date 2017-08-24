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09:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 августа в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.

(Город Казань KZN.RU, 24 августа). 25 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 31−57, 40−50; ул. Ашхабадская, 24−46; ул. Беломорская, 80−102; ул. Васнецова, 4−8; ул. Джамбула, 15−31, 16−30; ул. Краснодонская, 23−33, 32−34; ул. Шатурская, 72−114, 135−163.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Назарбаева, 60, 60а, 62, 64.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 15; пр. Ямашева, 88.

С 8.30 до 17.00 без света останутся жильцы поселка Отары Приволжского района по улицам: 2-я Отарская, 8-я Отарская, Лесная, Молодежная, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Приволжская.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Космонавтов, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 31а, 31б, 31 г, 33, 37; ул. Красной Позиции, 2а, 6, 8. В это же время отключение запланировано в поселке Нагорный по улицам: Альметьевская, Динамо, Рудная.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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