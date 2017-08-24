Крупнейший в истории астероид пролетит над Уралом в сентябре

«Астероид очень большой и пролетит опасно близко к Земле. Опасными считаются астероиды, которые пролетают в 7,5 миллиона километров от нашей планеты, этот пролетит на расстоянии 7 миллионов километров. Его диаметр — 4,5 километра. Это самый большой объект, пролетавший вблизи от Земли с 2000-го года, как минимум», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Гигантский астероид Florence, названный в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, приблизится к нашей планете с 1 по 5 сентября и пройдет по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя. Увидеть его можно будет в бинокль, хотя отличить от обычной звезды астероид будет сложно.