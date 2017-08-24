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09:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске усиливают борьбу с перевозчиками-нелегалами

В южноуральской столице создают специальную организацию с муниципальным участием по проверке перевозчиков.

Этим займется Челябинский технический надзор, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Его специалисты будут выходить в рейды вместе с сотрудниками ГИБДД, автодорожного надзора и управления транспорта. Они будут проверять техническое состояние машин и их основные показатели. В мэрии пояснили, что это поможет в том числе и в борьбе с нелегальными перевозчиками.

«К сожалению, зачастую технический осмотр транспорта проводится “для галочки”. При этом пройти его можно в любом городе независимо от регистрации транспортного средства. Где осматривают транспорт перевозчиков, в том числе, нелегалов, и осматривают ли вообще — большой вопрос. С получением аттестации мы получим законные основания самостоятельно проверять подвижной состав и выдавать заключение. Ведь действительно исправный общественный транспорт — залог безопасности наших пассажиров», — подчеркнул начальник челябинского управления транспорта Роман Болотов.

Челябинский технический надзор начнет работу после получения документов в Российском союзе автостраховщиков.

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