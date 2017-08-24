Высокий класс пожарной опасности установился в Челябинской области из-за жары

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе в предстоящие выходные дни.

Жаркая погода установилась на Южном Урале с середины августа. За последние два дня было зарегистрировано несколько возгораний на общей площади 0,33 гектара.