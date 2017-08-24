Высокий класс пожарной опасности установился в Челябинской области из-за жары
Челябинск. 24 августа.
Челябинск. 24 августа.
Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе в предстоящие выходные дни.
Жаркая погода установилась на Южном Урале с середины августа. За последние два дня было зарегистрировано несколько возгораний на общей площади 0,33 гектара.
По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, на всей территории региона действуют 3-й и 4-й классы пожарной опасности. До конца недели синоптики прогнозируют на Урале дневные температуры на уровне плюс 25−30 градусов, на юге — до 33 градусов Цельсия.