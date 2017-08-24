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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Высокий класс пожарной опасности установился в Челябинской области из-за жары

Челябинск. 24 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Главное управление лесами Челябинской области предупредило о возросшей угрозе лесных пожаров в связи с жаркой погодой, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

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Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе в предстоящие выходные дни.

Жаркая погода установилась на Южном Урале с середины августа. За последние два дня было зарегистрировано несколько возгораний на общей площади 0,33 гектара.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, на всей территории региона действуют 3-й и 4-й классы пожарной опасности. До конца недели синоптики прогнозируют на Урале дневные температуры на уровне плюс 25−30 градусов, на юге — до 33 градусов Цельсия.

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