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09:34 (мск), источник: СуперОмск

Росприроднадзор не нашел опасности в порошке, падающем с неба

Выпавший в городе 16 августа белый порошок признали неопасным. Как сообщает руководство местного Росприроднадзора, белый налет на машинах омичей оказался банальной пылью.

«Это была пыль от определенного производственного оборудования. Предварительно есть один подозреваемый, в результате действий которого могло произойти загрязнение воздуха взвешенными веществами», — пояснил исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора Виталий Нетребко (цитата по сайту «НГС. Омск»).

Напомним, что омичи изначально начали грешить на выбросы с ТЭЦ, якобы именно тепловики виноваты в выпавшем «снеге» на территории Нефтяников, Амурского поселка и Левобережья.

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