В Перми начал работу пеший патруль, контролирующий оплату парковок

Нововведение направлено против автовладельцев, которые закрывают задний госномер машины какими-либо предметами либо вовсе его снимают.
«У пешего инспектора есть несколько маршрутов, где наиболее часто встречаются автомобили нарушителей, скрывающих номерные знаки. Одним из таких мест является парковка на площади Центрального рынка. Здесь ежедневно паркуются на длительный период частные таксисты, заклеивая при этом номера своих машин. Однако при помощи комплекса “ПаркНет” мы можем привлечь их к ответственности за неоплату парковки. В настоящее время в Перми комплекс “ПаркНет” только один, но если его работа окажется эффективной, то будут закупаться дополнительные приборы», — рассказали в Пермской дирекции дорожного движения.
Штраф за нарушение правил парковки в центре Перми составляет 1 тыс. рублей. За первый год работы платных парковок было выписано более 40 тыс. штрафов. Стоимость парковки составляет 15 рублей в час в будние дни с 8.30 до 19.30. В остальное время парковочными местами можно пользоваться бесплатно.