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10:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новороссийск готовится к переходу на безналичный расчет

В рамках «Дорожной карты «Новороссийск — безналичный город» городская администрация также планирует запустить проект «Безналичная станица».

Источник: ГТРК «Кубань»

В администрации Новороссийска прошло совещание, посвященное разработке и утверждению «Дорожной карты» по взаимодействию с организациями банковского сектора. В проект «Новороссийск — безналичный город» включены вопросы по максимальному переходу отраслей культуры, здравоохранения, образования, бизнеса, предприятий торговли на систему безналичной оплаты. Такой шаг позволит оплачивать услуги в больницах, поликлиниках, детских садах и школах непосредственно в учреждениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дополнительно во всем транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки, в том числе и в троллейбусах, будут размещены устройства автоматизированной системы оплаты проезда.

Кроме того, администрация города планирует запустить проект «Безналичная станица» — рассматриваются в первую очередь курортные населенные пункты Мысхако, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка. В дальнейшем проект планируется запустить в крупных сельских поселениях Новороссийского района — станицах Натухаевская, Раевская и других.

В целом реализация проектов по переходу на безналичный расчет позволит снизить социальную нагрузку и количество жалоб на отсутствие возможности снятия наличных в банкоматах, а также обеспечить прозрачность денежных потоков, быстрое обслуживание и удобство расчета за оказанные услуги.

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