Новороссийск готовится к переходу на безналичный расчет

Источник: ГТРК «Кубань»

В администрации Новороссийска прошло совещание, посвященное разработке и утверждению «Дорожной карты» по взаимодействию с организациями банковского сектора. В проект «Новороссийск — безналичный город» включены вопросы по максимальному переходу отраслей культуры, здравоохранения, образования, бизнеса, предприятий торговли на систему безналичной оплаты. Такой шаг позволит оплачивать услуги в больницах, поликлиниках, детских садах и школах непосредственно в учреждениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дополнительно во всем транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки, в том числе и в троллейбусах, будут размещены устройства автоматизированной системы оплаты проезда.

Кроме того, администрация города планирует запустить проект «Безналичная станица» — рассматриваются в первую очередь курортные населенные пункты Мысхако, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка. В дальнейшем проект планируется запустить в крупных сельских поселениях Новороссийского района — станицах Натухаевская, Раевская и других.