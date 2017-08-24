Новороссийск готовится к переходу на безналичный расчет
В рамках «Дорожной карты «Новороссийск — безналичный город» городская администрация также планирует запустить проект «Безналичная станица».
В рамках «Дорожной карты «Новороссийск — безналичный город» городская администрация также планирует запустить проект «Безналичная станица».
В администрации Новороссийска прошло совещание, посвященное разработке и утверждению «Дорожной карты» по взаимодействию с организациями банковского сектора. В проект «Новороссийск — безналичный город» включены вопросы по максимальному переходу отраслей культуры, здравоохранения, образования, бизнеса, предприятий торговли на систему безналичной оплаты. Такой шаг позволит оплачивать услуги в больницах, поликлиниках, детских садах и школах непосредственно в учреждениях, сообщает
Кроме того, администрация города планирует запустить проект «Безналичная станица» — рассматриваются в первую очередь курортные населенные пункты Мысхако,
В целом реализация проектов по переходу на безналичный расчет позволит снизить социальную нагрузку и количество жалоб на отсутствие возможности снятия наличных в банкоматах, а также обеспечить прозрачность денежных потоков, быстрое обслуживание и удобство расчета за оказанные услуги.