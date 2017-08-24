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10:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе введут новые правила набора в детские сады

Не забыли чиновники про жителей дачных массивов, у которых нет регистрации. Так, микрорайон Каменка прикрепили к трем городским садикам на улице Бела Куна и проспекте Победы.

Как рассказали «РГ» в минобразе РК, аналогичные постановления в соответствии с законодательством РФ готовятся принять все муниципалитеты полуострова.

До этого момента родители имели право встать на очередь в любой понравившийся детсад города, независимо от места регистрации.

У многих родителей возник вопрос: как быть семьям с детьми, которые зарегистрированы в других регионах Крыма, но фактически живут и работают в Симферополе? А также семьям, которые, например, зарегистрированы у родителей в одном районе города, а живут на съемной квартире в другом. Последним нужно будет подтвердить факт проживания в микрорайоне, если регистрация в паспорте не соответствует месту проживания.

— Кто будет подтверждать факт проживания? — говорит крымская общественница Екатерина Горелкина. — Участковые отказываются предоставлять такие справки и составлять акты. Нужно определить орган, который сможет выдавать такие справки.

Возможно, зачисление будет происходить по школьному принципу: в первую очередь попадут в садик дети из прилегающего района, а после них, в случае наличия свободных мест, те, кто зарегистрирован в других микрорайонах и населенных пунктах.

Но это всего лишь предположения. Получить ответы в управлении образования горадминистрации Симферополя «РГ» не удалось — там сообщили, что механизм реализации постановления еще разрабатывается.

Также непонятно, по какому принципу станут зачислять внеочередников (детей сотрудников прокуратуры, следственного комитета, судей) — их родители приезжают работать на полуостров и не имеют крымской регистрации.

Сами родители к этому нововведению отнеслись неоднозначно. Они считают, что, пока в городе не будет достаточного числа садиков, проблему дефицита мест не решить.

— В «элитный» и востребованный сад жители района просто так попасть не могли, теперь смогут, это плюс, — говорит Оксана Зеленогорова. — Но есть минусы — невозможно решить проблему, если место проживания и регистрации не совпадает. Хорошо, если есть договор найма жилья. Пока не будет достаточного количества мест в детсадах, ничего толком не изменится.

Кстати.

Самые большие очереди в детские сады в Симферополе, Ялте, Евпатории и Бахчисарайском районе. Например, в Симферополе ждут места 15,5 тысячи малышей.

Официальный сайт электронной услуги «Электронная очередь в детские сады Республики Крым»: rkdoo.ru.

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