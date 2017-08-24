В центре Челябинска пешеходного пространства станет больше

Челябинск, 24 августа — АиФ-Челябинск. Центр Челябинска в скором времени должен стать пешеходно-транспортным, заявил на прошедшем в Челябинске первом форуме архитекторов и дизайнеров главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

На форуме Николай Ющенко представил концепцию развития городского пространства с учетом строительства в Челябинске объектов к саммиту ШОС и БРИКС 2020 года. По его словам, приоритетной задачей является превращение центра города в зону, удобную для пешеходного движения.

«Планируется создание пешеходной эспланады (прогулочная зона, приподнятая на колоннах) вдоль реки Миасс от Свердловского проспекта до бывшего завода “Оргстекло”. Такая эспланада убирает тупик на улицах Пушкина, Красноармейская, Цвиллинга, по которым пока некуда идти, — сказал Николай Ющенко. — Конечно, совсем от транспорта в центре отказаться мы не можем. Но одной Кировки нам недостаточно. Будем создавать городское общественное пешеходное пространство. Это современный тренд».

Также планируется создание сквера искусств и музея театрального искусства в здании бывшей электростанции и бывшем доме Колбина по адресу: ул. Труда, 66.