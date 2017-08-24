Нанимают репетиторов для детей треть семей в России: опрос
В России услугами репетиторов пользуются 27% семей, где есть
В России услугами репетиторов пользуются 27% семей, где есть
Так, среди родителей младших школьников репетиторов нанимают 16%, для учеников 5—6-х классов — 22%, для учеников 7—9-х классов — 28%, для старшеклассников — 43%.
Для младших школьников чаще всего приглашают репетиторов по английскому языку (68%), математике (25%) и русскому (19%).
Те же направления в приоритете у родителей учеников 5—6-х классов, причем заинтересованность в английском максимальна (78%).
Для школьников 7—9-х классов на первое место выходит математика: ее назвали 35%, отдельно алгебру — 18% и геометрию — 11%. Английский — на втором месте (52%), русский — на третьем (19%). Среди популярных направлений дополнительной подготовки появляется физика (10%).
Репетиторов по обществознанию нанимают 14% родителей, по химии — 13%, по биологии — 10%.
Напомним, наиболее высоки расценки репетиторов по английскому языку: в среднем от 1 000 до 1 900 рублей за академический час. Репетиторы по математике и физике берут от 1 000 до 1 500 рублей. Менее дорогие дополнительные занятия по русскому языку и литературе — от 800 до 1 400 рублей. При этом подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 15—25%.
Опрос проведен 18 января — 3 мая 2017 года во всех округах России. Исследуемая совокупность: родители школьников. Размер выборки: 6400 респондентов.