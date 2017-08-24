Нанимают репетиторов для детей треть семей в России: опрос

Так, среди родителей младших школьников репетиторов нанимают 16%, для учеников 5—6-х классов — 22%, для учеников 7—9-х классов — 28%, для старшеклассников — 43%.

Для младших школьников чаще всего приглашают репетиторов по английскому языку (68%), математике (25%) и русскому (19%).

Те же направления в приоритете у родителей учеников 5—6-х классов, причем заинтересованность в английском максимальна (78%).

Для школьников 7—9-х классов на первое место выходит математика: ее назвали 35%, отдельно алгебру — 18% и геометрию — 11%. Английский — на втором месте (52%), русский — на третьем (19%). Среди популярных направлений дополнительной подготовки появляется физика (10%).

В 10—11-х классах в приоритете математика (51%). Еще 8% назвали алгебру и 3% — геометрию. На втором месте — английский язык (29%). На третьем месте — русский язык и физика (по 23%).

Репетиторов по обществознанию нанимают 14% родителей, по химии — 13%, по биологии — 10%.

Напомним, наиболее высоки расценки репетиторов по английскому языку: в среднем от 1 000 до 1 900 рублей за академический час. Репетиторы по математике и физике берут от 1 000 до 1 500 рублей. Менее дорогие дополнительные занятия по русскому языку и литературе — от 800 до 1 400 рублей. При этом подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 15—25%.