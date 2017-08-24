Москва по колено
Как столица справляется с осадками.
Как столица справляется с осадками.
На непроходимые лужи жаловались и пешеходы:
«У нас сквозной проезд через нашу территорию с Варшавского шоссе, а выезд уже на Нагатинскую набережную. Мы всегда готовы, мы тонем практически каждый год
«После каждого дождя постоянно потопы — было уже, наверное, раз пять за последние полгода. Сразу после дождя невозможно выйти во двор, невозможно дорогу перейти. Вода по щиколотку, иногда по колено. Мне пришлось снять обувь, чтобы ее не испортить, на съезде в
«Перед ливнем “Мосводосток” очищал стоковые ямы, сливы, убирали мусор оттуда, доставали камни, но ничего не помогло — как обычно, залило Неглинную улицу. Проезжали машины, поднимались волны, заливали тротуарные дорожки, окатывало людей, там чуть ли не по щиколотку, воды было очень много».
Судя по видео в соцсетях, некоторым пришлось снимать обувь и нести в руках, чтобы ее не унесло водой.
Метро накануне работало в усиленном режиме: вестибюли и лестницы убирали чаще, также принимались меры, чтобы
«Мосводосток» в среду активно откачивал воду на улицах столицы, рассказала
Ранее синоптики прогнозировали теплый сентябрь. Но конец августа будет
В четверг, когда мы окажемся в тыловой части циклона, похолодание усилится — в дневные часы уже около 20 градусов. В последующие трое суток температура окажется даже ниже, чем положено в это время года — днем от +15 до +20 градусов, в ночные часы уже +6…+11 бодрящего холода. Все это будет сопровождаться локальными скоротечными дождями в сопровождении порывистого свежего северо-западного ветра. Уже можно сейчас говорить о том, что осень постепенно вступает в права.
По оценкам центра «Фобос», накануне в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.
Яна Пашаева, Яна Лубнина.