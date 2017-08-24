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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Москва по колено

Как столица справляется с осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 758 мм рт. ст. 3 м/с

На непроходимые лужи жаловались и пешеходы:

«У нас сквозной проезд через нашу территорию с Варшавского шоссе, а выезд уже на Нагатинскую набережную. Мы всегда готовы, мы тонем практически каждый год из-за Котловки, которая протекает рядом. Там где-то выше колена даже была вода. Машины ехали — до середины машины был уровень воды».

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«После каждого дождя постоянно потопы — было уже, наверное, раз пять за последние полгода. Сразу после дождя невозможно выйти во двор, невозможно дорогу перейти. Вода по щиколотку, иногда по колено. Мне пришлось снять обувь, чтобы ее не испортить, на съезде в Алабяно-Балтийский тоннель все тоже затоплено, и бывает, что даже машины глохнут, когда они едут к этому тоннелю на Балтийской улице, потому что вода попадает в мотор».

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«Перед ливнем “Мосводосток” очищал стоковые ямы, сливы, убирали мусор оттуда, доставали камни, но ничего не помогло — как обычно, залило Неглинную улицу. Проезжали машины, поднимались волны, заливали тротуарные дорожки, окатывало людей, там чуть ли не по щиколотку, воды было очень много».

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Судя по видео в соцсетях, некоторым пришлось снимать обувь и нести в руках, чтобы ее не унесло водой.

Метро накануне работало в усиленном режиме: вестибюли и лестницы убирали чаще, также принимались меры, чтобы из-за дождевой воды не было сбоев на эскалаторах.

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«Мосводосток» в среду активно откачивал воду на улицах столицы, рассказала пресс-секретарь предприятия Ани Абрамян: «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, “Мосводосток” перешел на усиленный режим работы для предупреждения скопления воды на проезжей части и, самое главное, для оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. Организовано круглосуточное дежурство 350 бригад — более 1 тыс. рабочих. Особое внимание уделяется местам в низине, за ними как раз закрепляется резервная откачивающая техника для оперативного принятия мер».

Ранее синоптики прогнозировали теплый сентябрь. Но конец августа будет по-осеннему прохладным, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В четверг, когда мы окажемся в тыловой части циклона, похолодание усилится — в дневные часы уже около 20 градусов. В последующие трое суток температура окажется даже ниже, чем положено в это время года — днем от +15 до +20 градусов, в ночные часы уже +6…+11 бодрящего холода. Все это будет сопровождаться локальными скоротечными дождями в сопровождении порывистого свежего северо-западного ветра. Уже можно сейчас говорить о том, что осень постепенно вступает в права.
Евгений Тишковец
Ведущий специалист центра «Фобос»

По оценкам центра «Фобос», накануне в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.

Яна Пашаева, Яна Лубнина.

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