Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Из-за опоздания Путина на 7,5 часов перенесли крупное мероприятие
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ узнали, за кого собралась замуж Анастасия Волочкова
Васильев осудил полную девушку "Модного приговора"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
12:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Старинный коч поморов воссоздали братчане всего за год

В Братске казаки построили коч, который будет бороздить просторы водохранилища. Правда, судостроителям не удалось обойтись без современных технологий.

Стиснув зубы и собрав волю в кулак. Спуск поморского коча для ценителей истории из центра «Ладья» и так настоящее испытание. А тут ещё и с погодой не повезло: ветер, холод, дождь…10-метровое судно грузоподъемностью свыше трех тонн строили 5 месяцев. Вначале впятером, затем втроем. От зарождения идеи до последнего вбитого гвоздя прошёл почти год.

— В прошлом году задумка появилась. Мы в первый год практически ничего не сделали. Всё в мыслях осталось. В этом году — с мая месяца. В августе сейчас планируем закончить окончательно. Мы долго размышляли, из какого дерева строить. Разные были варианты. Из осины, из лиственницы. Но у нас просто есть хранитель традиций, который говорит, что невозможно строить из другого дерева. Только из сосны, — говорит судостроитель Евгений Моисеев.

Особенность поморского коча — в форме корпуса. При сжатии льдами судно должно выталкиваться наверх. Именно поэтому кочи использовали, когда осваивали северные территории.

— Единственное, что знатоки могут сказать, мы маленько корму изменили. Для эстетики современной. У тех лодок — что нос, что корма — у них были одинаковые, для того чтобы ходить и вперед, и назад. Могли они двигаться в любом направлении, — говорит судостроитель Евгений Моисеев.

Немного изменили внешний вид — без современных стройматериалов и технологий воссоздать коч было бы невозможно:

— Раньше делали в один слой. «Внакрой». Они были как панцирь, два дня устоится, потом будем мачты делать.

Мачты сделают две: фок и грот. Появятся у судна паруса и вёсла, и вот тогда можно будет отправляться в настоящее путешествие. По Братскому морю. А пока — под дружное и громкое казачье «Ура!» — коч-таки спускают на воду.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер знаменитый российский актер, звезда "Улицы разбитых фонарей"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Названа причина смерти российского посла в Судане
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь