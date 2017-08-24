Старинный коч поморов воссоздали братчане всего за год

Стиснув зубы и собрав волю в кулак. Спуск поморского коча для ценителей истории из центра «Ладья» и так настоящее испытание. А тут ещё и с погодой не повезло: ветер, холод, дождь…10-метровое судно грузоподъемностью свыше трех тонн строили 5 месяцев. Вначале впятером, затем втроем. От зарождения идеи до последнего вбитого гвоздя прошёл почти год.

— В прошлом году задумка появилась. Мы в первый год практически ничего не сделали. Всё в мыслях осталось. В этом году — с мая месяца. В августе сейчас планируем закончить окончательно. Мы долго размышляли, из какого дерева строить. Разные были варианты. Из осины, из лиственницы. Но у нас просто есть хранитель традиций, который говорит, что невозможно строить из другого дерева. Только из сосны, — говорит судостроитель Евгений Моисеев.

Особенность поморского коча — в форме корпуса. При сжатии льдами судно должно выталкиваться наверх. Именно поэтому кочи использовали, когда осваивали северные территории.

— Единственное, что знатоки могут сказать, мы маленько корму изменили. Для эстетики современной. У тех лодок — что нос, что корма — у них были одинаковые, для того чтобы ходить и вперед, и назад. Могли они двигаться в любом направлении, — говорит судостроитель Евгений Моисеев.

Немного изменили внешний вид — без современных стройматериалов и технологий воссоздать коч было бы невозможно:

— Раньше делали в один слой. «Внакрой». Они были как панцирь, два дня устоится, потом будем мачты делать.