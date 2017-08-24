Пресс-секретарь Госдепа перепутала Беларусь и Литву

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт спутала Беларусь и Литву, комментируя итоги встречи Волкнера и Суркова, в ходе своего брифинга, который прошел в среду.

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Представители США и России Волкер и Сурков на минувшей неделе провели переговоры в Минске.

«Он (Волкер — Sputnik) был в Литве на этой неделе и встречался с некоторыми российскими чиновниками с целью провести переговоры о Минском процессе», — заявила на брифинге Науэрт.

Журналисты переспросили у нее, не проходила ли встреча в Минске, однако она вновь подтвердила: они состоялись именно в Литве. «Я знаю, что они были в Литве, они встретились вчера с высокопоставленными должностными лицами правительства. И они говорили об Украине», — заверила она.

По словам представительницы Госдепа, данных о встрече Волкера и Суркова в Беларуси в ее записях нет. После заявления представительницы Госдепа, спутавшей Беларусь и Литву, несколько журналистов удивленно подняли брови и перепроверили собственные записи.