Пресс-секретарь Госдепа перепутала Беларусь и Литву
Хизер Науэрт заявила, что представители США и РФ Курт Волкер и Владислав Сурков встречались в Литве, а не в Беларуси.
Хизер Науэрт заявила, что представители США и РФ Курт Волкер и Владислав Сурков встречались в Литве, а не в Беларуси.
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт спутала Беларусь и Литву, комментируя итоги встречи Волкнера и Суркова, в ходе своего брифинга, который прошел в среду.
Представители США и России Волкер и Сурков на минувшей неделе провели переговоры в Минске.
«Он (Волкер — Sputnik) был в Литве на этой неделе и встречался с некоторыми российскими чиновниками с целью провести переговоры о Минском процессе», — заявила на брифинге Науэрт.
Журналисты переспросили у нее, не проходила ли встреча в Минске, однако она вновь подтвердила: они состоялись именно в Литве. «Я знаю, что они были в Литве, они встретились вчера с высокопоставленными должностными лицами правительства. И они говорили об Украине», — заверила она.
По словам представительницы Госдепа, данных о встрече Волкера и Суркова в Беларуси в ее записях нет. После заявления представительницы Госдепа, спутавшей Беларусь и Литву, несколько журналистов удивленно подняли брови и перепроверили собственные записи.
По итогам беседы в Минске помощник президента РФ Сурков назвал ее «полезной и конструктивной». После встречи в белорусской столице 21 августа американский чиновник направился в Вильнюс.