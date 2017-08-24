Королевский дом Румынии сообщил о болезни Михая I

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Румынский король Михай I находится в своей швейцарской резиденции под круглосуточным наблюдением врачей, сообщила в четверг дочь монарха, принцесса Елена, передает Королевский дом Румынии.

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«Король Михай находится под круглосуточным наблюдением медиков. Состояние здоровья монарха оценивается как хрупкое, но стабильное. Его величество находится в добром расположении духа» — сообщает на своей странице в Facebook Королевский дом Румынии.

Отмечается, что принцесса Елена также находится рядом с отцом. В прошлом году у короля Михая I диагностирована хроническая лейкемия.