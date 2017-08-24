Королевский дом Румынии сообщил о болезни Михая I
В прошлом году у короля Михая I диагностирована хроническая лейкемия.
В прошлом году у короля Михая I диагностирована хроническая лейкемия.
КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Румынский король Михай I находится в своей швейцарской резиденции под круглосуточным наблюдением врачей, сообщила в четверг дочь монарха, принцесса Елена, передает Королевский дом Румынии.
«Король Михай находится под круглосуточным наблюдением медиков. Состояние здоровья монарха оценивается как хрупкое, но стабильное. Его величество находится в добром расположении духа» — сообщает на своей странице в Facebook Королевский дом Румынии.
Отмечается, что принцесса Елена также находится рядом с отцом. В прошлом году у короля Михая I диагностирована хроническая лейкемия.
Михай I правил Румынией в 1927—1930 и в 1940—1947 годах. В августе 1944 года монарх возглавил движение, в результате которого был свергнут диктатор Ион Антонеску, а Румыния встала на сторону стран Антигитлеровской коалиции. Михай покинул Румынию в 1945 году, после отмены монархии коммунистами, возможность вернуться на Родину Михай получил только в середине 90-х годов. Михай — последний из оставшихся в живых кавалер советского ордена «Победа».