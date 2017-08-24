Задержанная сотрудница Минпросвета призналась в коррупции

Источник: Noi.md

Ее обвиняют в коррупции при выдаче дипломов и извлечении выгоды из влияния. Трое ее соучастников получили 30 суток домашнего ареста. Премьер потребовал от кабмина реагировать на подобные ситуации.

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«Неоднократно замечал у здания правительства длинные очереди. Вынужден констатировать, что и за это нам нужно просить прощения у наших граждан, которым приходится преодолевать бюрократические барьеры. Эти искусственные препятствия созданы чиновниками, чтобы вымогать деньги у тех, кто торопится, кому срочно нужны эти документы», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер также разъяснил схему, которой придерживались при выдаче документов.

«Схема достаточно проста: работали по два часа в день, два раза в неделю. Еще два часа выдавали документы. Я продолжу выявлять подобные случаи и прошу всех коллег бороться с подобными феноменами, поскольку их можно легко устранить без дополнительных финансовых инвестиций», — добавил премьер-министр Павел Филип.

Два дня назад прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры НЦБК провели 17 обысков в домах, кабинетах и автомобилях подозреваемых. Проверки прошли в двух офисах Министерства просвещения, в двух столичных нотариальных конторах и в одном бюро переводов, а также в кабинетах двух сотрудников Министерства юстиции.