Директор школы в Оршанском районе получала зарплату за мертвые души

24 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Директор одной из школ Оршанского района получала зарплату за мертвые души, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Андрей Семенихин.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РОВД установили, что 56-летняя директор одной из средних школ района, злоупотребляя служебными обязанностями и действуя из корыстных побуждений, противоправно завладела денежными средствами отдела образования, спорта и туризма райисполкома. Она составила заведомо ложные официальные документы о принятии граждан, с которыми имела родственные связи, на работу в качестве дворника, сторожа и повара. А затем организовала составление фиктивных табелей учета рабочего времени, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы отработанном времени.

Данные лица охотно соглашались фиктивно трудоустроиться в целях получения страхового и трудового стажа, а также во избежание мер материального воздействия за социальное иждивенчество, так как имели непостоянный и неофициальный заработок в России. Директор школы, используя оформленные на мертвые души банковские зарплатные карточки, завладела их незаконно начисленной заработной платой в общей сумме более Br1,7 тыс.