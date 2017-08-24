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11:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Облаву на нетрезвых водителей устроят в Челябинске

Массовую проверку проведут 25 августа.

Водителей автотранспорта в Челябинске 25 августа ждет массовая проверка на трезвость, сообщают в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД.

В Госавтоинспекции призвали горожан сообщать о пьяных автомобилистах в полицию. Сделать это можно на сайте ГУ МВД по Челябинской области через вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» либо по телефонам дежурных частей 8 (351)256−16−84 и 8 (351) 728−60−10.

В ГИБДД также напомнили, какая ответственность грозит за езду в нетрезвом виде: первое нарушение может обернуться лишением прав на срок до двух лет и штрафом до 230 тысяч рублей, повторное — возбуждением уголовного дела.

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