Омичи вновь жалуются на запах этилмеркаптана

В популярных омских пабликах соцсети вновь разгорается жаркая дискуссия по поводу неприятных запахов, которые с самого утра заполонили воздух областного центра. Одни омичи пишут, что это этилмеркаптан, другие говорят, что на левом берегу везде болота, и это от них исходит запах сероводорода.

Комментариев под этим постом более сотни, и большинство сходятся на том, что в Омске не налажен должным образом контроль за предприятиями. Так, буквально на минувшей неделе омичи сообщали о порошке, который ночью выпал на их машины в городке нефтяников, Амуре и на Левобережье. Однако, как сообщили в управлении Росприроднадзора порталу «НГС. Омск», эти «осадки» никакой опасности для омичей не представляют.

<div id="vk_post_-50738246_1852381"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1852381", -50738246, 1852381, 'WZ48qKyAiCwA2KQAEbmYQz4yg3zr')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это была пыль от определённого производственного оборудования. Предварительно есть один подозреваемый, в результате действий которого могло произойти загрязнение воздуха взвешенными веществами», — пояснил НГС и. о. руководителя ведомства Виталий Нетребко.