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11:21 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи вновь жалуются на запах этилмеркаптана

Сегодня утром на невыносимую вонь жаловались жители Левобережья.

В популярных омских пабликах соцсети вновь разгорается жаркая дискуссия по поводу неприятных запахов, которые с самого утра заполонили воздух областного центра. Одни омичи пишут, что это этилмеркаптан, другие говорят, что на левом берегу везде болота, и это от них исходит запах сероводорода.

Комментариев под этим постом более сотни, и большинство сходятся на том, что в Омске не налажен должным образом контроль за предприятиями. Так, буквально на минувшей неделе омичи сообщали о порошке, который ночью выпал на их машины в городке нефтяников, Амуре и на Левобережье. Однако, как сообщили в управлении Росприроднадзора порталу «НГС. Омск», эти «осадки» никакой опасности для омичей не представляют.

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«Это была пыль от определённого производственного оборудования. Предварительно есть один подозреваемый, в результате действий которого могло произойти загрязнение воздуха взвешенными веществами», — пояснил НГС и. о. руководителя ведомства Виталий Нетребко.

Напомним, что история с неприятными запахами тянется в Омске уже более полугода, однако следствие до сих пор не закончено и никаких конкретных обвиняемых в СКР не готовы назвать.

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