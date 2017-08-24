Учителя из Башкирии поедут работать в Таджикистан на зарплату 74 тыс. руб

Кроме башкирских педагогов в среднеазиатскую страну направлены учителя из Костромской и Кемеровской областей, а также Дагестана и Татарстана. Принимающая сторона берет на себя обеспечение жильем, компенсирует оплату перелёта и гарантирует выплату средней по стране зарплаты — в Таджикистане она составляет 14 тысяч рублей. Еще 60 тысяч рублей доплатит Минобрнауки РФ, оно же предоставит медицинскую страховку. Итого зарплата российского учителя в Таджикистане составит 74 тыс. Срок командировки — один год, но он может быть продлён по согласованию сторон. Стаж учителя не должен быть менее пяти лет.