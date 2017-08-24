Учителя из Башкирии поедут работать в Таджикистан на зарплату 74 тыс. руб
Преподаватели русского языка, химии, физики, математики, биологии и информатики будут давать уроки в местных школах.
Преподаватели русского языка, химии, физики, математики, биологии и информатики будут давать уроки в местных школах.
Учителя из Башкирии вместе с коллегами из других регионов будут преподавать в русскоязычных школах Таджикистана русский язык, химию, физику, математику, биологию и информатику. Такая информация опубликована на сайте фонда «Русский мир».
Кроме башкирских педагогов в среднеазиатскую страну направлены учителя из Костромской и Кемеровской областей, а также Дагестана и Татарстана. Принимающая сторона берет на себя обеспечение жильем, компенсирует оплату перелёта и гарантирует выплату средней по стране зарплаты — в Таджикистане она составляет 14 тысяч рублей. Еще 60 тысяч рублей доплатит Минобрнауки РФ, оно же предоставит медицинскую страховку. Итого зарплата российского учителя в Таджикистане составит 74 тыс. Срок командировки — один год, но он может быть продлён по согласованию сторон. Стаж учителя не должен быть менее пяти лет.
Также федеральное ведомство передаст в дар таджикским школьникам 20 тонн учебников и учебных пособий (примерно 70 тыс. экземпляров).