Пятерых туристов из Петербурга оштрафовали на реке Мзымте
В верховьях горной реки Мзымта возле Сочи кубанские пограничники обнаружили туристов, нарушивших пограничный режим. Путешествие по горным хребтам и перевалам закончилось для них штрафом.
В верховьях горной реки Мзымта возле Сочи кубанские пограничники обнаружили туристов, нарушивших пограничный режим. Путешествие по горным хребтам и перевалам закончилось для них штрафом.
Туристы вышли на высокогорный маршрут из
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