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11:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пятерых туристов из Петербурга оштрафовали на реке Мзымте

В верховьях горной реки Мзымта возле Сочи кубанские пограничники обнаружили туристов, нарушивших пограничный режим. Путешествие по горным хребтам и перевалам закончилось для них штрафом.

Туристы вышли на высокогорный маршрут из Карачаево-Черкесии. Сейчас это популярный переход, на специальных сайтах можно найти подробную информацию по его преодолению, но подготовка петербуржцев оказалась не на высоте.

«Пропуски в пограничную зону Краснодарского края, наличие которых строго обязательно для посещения приграничья близ российско-абхазской границы, путешественники оформить не потрудились. Пограничники выявили правонарушителей в окрестностях озера Кардывач и привлекли к административной ответственности», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Для посещения пограничной зоны Кубани в пределах междуречья Мзымты и Псоу слева от участка автомобильной трассы А-147 (М-27) Джубга — Сочи — граница с Абхазией, в 5-километровой полосе до российско-абхазской границы, необходимо заранее оформить пропуск. За его отсутствие грозит выдворение из зоны и штраф в размере до 1 000 рублей.

Правило это касается таких известных туристических объектов, как «Сказочный каньон», «Мамонтово ущелье», водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач и других.

«С начала лета сотрудники погрануправления выявили вблизи российско-абхазской границы около 500 человек, у которых отсутствовали разрешительные документы», — отметили в ПУ ФСБ края.

Узнать о том, как оформить документы, можно по адресу: Сочи, ул. Театральная, 5. А также по телефону: 8 (862) 266 88 57.

Оформить пропуск можно самостоятельно оформить на официальном сайте ФСБ или на сайте «Госуслуги».

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