Над Волгоградской областью из-за пожаров проведут авиационную разведку

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Авиационную разведку проведут в Волгоградской области в связи с множественными природными пожарами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, по ее результатам будет принято решение о том, какие средства авиации, находящиеся в настоящее время в регионе и в каких районах будут использованы. Сейчас в распоряжении региона два самолёта Бе-200 и два самолёта Ил-76, три вертолёта Ми-8 МЧС России.