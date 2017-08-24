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11:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Над Волгоградской областью из-за пожаров проведут авиационную разведку

Ситуацию с ландшафтными возгораниями в регионе оценят с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Авиационную разведку проведут в Волгоградской области в связи с множественными природными пожарами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, по ее результатам будет принято решение о том, какие средства авиации, находящиеся в настоящее время в регионе и в каких районах будут использованы. Сейчас в распоряжении региона два самолёта Бе-200 и два самолёта Ил-76, три вертолёта Ми-8 МЧС России.

Напомним, в настоящее в регионе действует режим ЧС в связи пожароопасной обстановкой, которую провоцирует жаркая погода и сильный ветер. Огнем уже уничтожено 155 строений. 24 августа, в четверг, зафиксированы ландшафтные возгорания в нескольких районах Волгоградской области. В Среднеахтубинском пожар тушит самолет-амфибия Бе-200, прибывший из Ростова-на-Дону, он набирает воду на Волгоградском водохранилище в районе Дубовки. В Калачевском, Руднянском, Серафимовичском муниципальных районах и Михайловке многочисленные ландшафтные пожары своевременно локализованы. По данным дежурно-диспетчерской служба Волгоградской области, угрозы населенным пунктам в целом по региону пока нет.

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