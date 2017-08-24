Над Волгоградской областью из-за пожаров проведут авиационную разведку
Ситуацию с ландшафтными возгораниями в регионе оценят с воздуха.
Ситуацию с ландшафтными возгораниями в регионе оценят с воздуха.
Авиационную разведку проведут в Волгоградской области в связи с множественными природными пожарами.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, по ее результатам будет принято решение о том, какие средства авиации, находящиеся в настоящее время в регионе и в каких районах будут использованы. Сейчас в распоряжении региона два самолёта Бе-200 и два самолёта Ил-76, три вертолёта Ми-8 МЧС России.
Напомним, в настоящее в регионе действует режим ЧС в связи пожароопасной обстановкой, которую провоцирует жаркая погода и сильный ветер. Огнем уже уничтожено 155 строений. 24 августа, в четверг, зафиксированы ландшафтные возгорания в нескольких районах Волгоградской области. В Среднеахтубинском пожар тушит