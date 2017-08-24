Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:30 (мск), источник: Моя Планета

В Чили расцвела самая засушливая пустыня в мире

Атакама считается самым засушливым местом на Земле, но даже здесь могут вырасти цветы. Свидетелями редкого явления стали жители Чили.

Ливневые дожди, которые обрушились на регион зимой, привели к тому, что в августе пустыня покрылась белыми цветами. Местные власти в связи с этим событием ожидают притока туристов в страну, сообщает Metro.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя Планета» рассказывала, как в 2015 году из-за дождей весной Атакама зацвела розовыми цветами в октябре. Более 200 видов различных цветов тогда украсили пустыню.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заметил директор Национальной службы туризма в Атакаме Даниэль Диас, пустыня и раньше зацветала после ливней, но интенсивность цветения в этом году не имеет прецедентов. Причинами он назвал «Эль-Ниньо» и изменение климата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки, на территории Чили. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создает температурную инверсию, препятствующую выпадению осадков (менее 50 мм в год).

Это самое засушливое место Земли — на протяжении четырех столетий здесь не наблюдалось существенных осадков. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
В Чили расцвела самая засушливая пустыня в мире
Во время загрузки произошла ошибка.
20 июля© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Британская авиакомпания решила успокоить аэрофобов едой
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
На Кубани произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь