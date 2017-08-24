В Чили расцвела самая засушливая пустыня в мире
Атакама считается самым засушливым местом на Земле, но даже здесь могут вырасти цветы. Свидетелями редкого явления стали жители Чили.
Атакама считается самым засушливым местом на Земле, но даже здесь могут вырасти цветы. Свидетелями редкого явления стали жители Чили.
Ливневые дожди, которые обрушились на регион зимой, привели к тому, что в августе пустыня покрылась белыми цветами. Местные власти в связи с этим событием ожидают притока туристов в страну, сообщает Metro.
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Как заметил директор Национальной службы туризма в Атакаме Даниэль Диас, пустыня и раньше зацветала после ливней, но интенсивность цветения в этом году не имеет прецедентов. Причинами он назвал «Эль-Ниньо» и изменение климата.
Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки, на территории Чили. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создает температурную инверсию, препятствующую выпадению осадков (менее 50 мм в год).
Это самое засушливое место Земли — на протяжении четырех столетий здесь не наблюдалось существенных осадков. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.