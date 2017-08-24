Кубань ожидает рост турпотока за счет делового и событийного туризма

Источник: РИА Новости

«С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей “Новая волна” в Сочи, открытый фестиваль кино “Киношок” в Анапе, Международный фестиваль позитивного творчества “Восхождение” в Геленджике и другие мероприятия различного уровня», — отметил Константиниди.

Всего, по данным министра, в текущем году запланировано свыше 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти 40 — федерального значения и столько же — международного уровня: соревнования этапа Гран-при России «Формула 1», фестивали КВН и многое другое.

«Уверен, что эти события привлекут множество гостей из других российских регионов и зарубежья», — заключил собеседник.