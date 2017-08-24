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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Кубань ожидает рост турпотока за счет делового и событийного туризма

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Власти Кубани с начала сентября ожидают увеличение туристического потока на курорты региона за счет развития делового и событийного направления, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Источник: РИА Новости

«С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей “Новая волна” в Сочи, открытый фестиваль кино “Киношок” в Анапе, Международный фестиваль позитивного творчества “Восхождение” в Геленджике и другие мероприятия различного уровня», — отметил Константиниди.

Всего, по данным министра, в текущем году запланировано свыше 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти 40 — федерального значения и столько же — международного уровня: соревнования этапа Гран-при России «Формула 1», фестивали КВН и многое другое.

«Уверен, что эти события привлекут множество гостей из других российских регионов и зарубежья», — заключил собеседник.

Всего по итогам года власти региона ожидают 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.

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