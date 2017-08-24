Спасатели проводят проверку в Новосибирске после пожара в Ростове

Представители пожарного надзора работали в Ленинском районе в частном секторе Затона. Первые минуты показали — нарушений немало. Во дворе одного из бараков — спиленные деревья, а в паре метров от них — оголённый провод. Причем неизвестно, под напряжением он или нет. Деревья старые и сухие, и по нашей информации их не убирают как минимум с начала лета. А любая искра от провода может привести к пожару. Предписание инспекторы составили и тут же обратились в управляющую компанию с требованием немедленно убрать опасные предметы. Рядом с заброшенными зданиями жители жгут костры. На первый раз нарушителей простили, рассказали о возможных последствиях. В случае повторного нарушения штрафа не избежать.