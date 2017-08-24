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11:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели проводят проверку в Новосибирске после пожара в Ростове

Печальные события в Ростове-на-Дону, где в центре города сгорело около ста частных домов, заставили МЧС Новосибирска выйти сегодня на внеплановый рейд.

Представители пожарного надзора работали в Ленинском районе в частном секторе Затона. Первые минуты показали — нарушений немало. Во дворе одного из бараков — спиленные деревья, а в паре метров от них — оголённый провод. Причем неизвестно, под напряжением он или нет. Деревья старые и сухие, и по нашей информации их не убирают как минимум с начала лета. А любая искра от провода может привести к пожару. Предписание инспекторы составили и тут же обратились в управляющую компанию с требованием немедленно убрать опасные предметы. Рядом с заброшенными зданиями жители жгут костры. На первый раз нарушителей простили, рассказали о возможных последствиях. В случае повторного нарушения штрафа не избежать.

Дмитрий Кравченко, начальник отдела ГО и ЧС администрации Ленинского района Новосибирска: «Понятно, к чему это проводит. Последний пример — это Ростовская область. При возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием каких-либо отопительных приборов. Курение в неположенных местах, приводит это к возникновению пожаров и серьезным последствиям».

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