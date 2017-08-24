Жители Карабаша жалуются на смог
Уровень опасности неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Карабаше повысили до второй степени.
Уровень опасности неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Карабаше повысили до второй степени.
Как пояснили в министерстве экологии, в городе сохраняется слабый ветер и ночная инверсия, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Также поступили и жалобы от населения. Cогласно закону, предприятиям предписано снизить уровень выбросов. Экологи проводят замеры качества воздуха.
Добавим, что при второй степени регистрируется превышение вредных веществ в воздухе в три раза выше нормы, выбросы на предприятиях должны уменьшиться на 30%, а жителям также рекомендуют носить респираторы.
Напомним, накануне, 23 августа, в Челябинске также были объявлены НМУ II степени опасности.