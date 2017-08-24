В День знаний в школах пройдет урок «Россия, устремленная в будущее»

Источник: РИА Новости

«Первого сентября, в День Знаний во всех школах страны пройдет тематический урок “Россия, устремленная в будущее”. Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса», — говорится в сообщении.

В частности со школьниками обсудят проекты, направленные на освоение российских территорий и пространственное развитие России, например, «дальневосточный гектар», а также сохранение природы, науку и технологии, государственную безопасность и политику. На уроках будут рассказывать о проектах, где молодые люди смогут найти свое место после окончании учебных заведений.

Как пояснили в ведомстве, программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях проекта Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время правительством РФ.