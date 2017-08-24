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14:52 (мск), источник: РИА Новости

В День знаний в школах пройдет урок «Россия, устремленная в будущее»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В День знаний во всех российских школах пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», школьникам с 1 по 11 класс расскажут про «дальневосточный гектар», сохранение природы и государственную безопасность, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Источник: РИА Новости

«Первого сентября, в День Знаний во всех школах страны пройдет тематический урок “Россия, устремленная в будущее”. Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса», — говорится в сообщении.

В частности со школьниками обсудят проекты, направленные на освоение российских территорий и пространственное развитие России, например, «дальневосточный гектар», а также сохранение природы, науку и технологии, государственную безопасность и политику. На уроках будут рассказывать о проектах, где молодые люди смогут найти свое место после окончании учебных заведений.

Как пояснили в ведомстве, программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях проекта Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время правительством РФ.

«Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и её развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи, в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности», — отметили в министерстве.

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