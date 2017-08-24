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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В нескольких московских школах перенесли 1 сентября из-за Курбан-байрама

Посвященную началу учебного года линейку в ряде московских школ, расположенных рядом с соборной мечетью, перенесли из-за празднования Курбан-байрама.

Об этом в социальных сетях сообщают родители школьников.

«В нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить», — написал в районной группе в Facebook пользователь Станислав Мацак. Он уточнил, что перенос затронет три школы.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в частности, линейку перенесут в школе № 2107.

«Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования», — рассказал секретарь директора учреждения Александр Крючков.

Он отметил, что по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год, поэтому «такие нюансы — это только по согласованию с департаментом». «Сама школа не может принимать такие решения», — добавил Крючков.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.

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