Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва заплатит дороже: США не оставили Грибаускайте выбора - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ узнали, за кого собралась замуж Анастасия Волочкова
Васильев осудил полную девушку "Модного приговора"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
12:33 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам предложили тысячи вариантов для трудоустройства

На городской ярмарке вакансий «Старт в трудовую жизнь» около 700 молодых специалистов встретились с десятками работодателей, чтобы найти работу.

На городской ярмарке вакансий для молодых специалистов «Старт в трудовую жизнь» красноярцам предложили почти 3 тыс. вариантов для трудоустройства. Ее участниками стали около 700 выпускников организаций высшего и профессионального образования. Предложения работы им представили 75 работодателей.

Мероприятие организовал центр занятости населения Красноярска при поддержке агентства труда и занятости населения Красноярского края. В нем приняли участие организации строительства, торговли, маркетинга, медицины, образования, IT и промышленности. На ярмарке были представлены вакансии, которые подходят молодежи: без требований к опыту работы, с возможностью карьерного роста, дополнительного обучения, получения поддержки, наставничества и сопровождения.

Например, красноярский завод холодильников «Бирюса» подбирал операторов механизированных складов. Собеседование прошли 12 молодых красноярцев, шесть из которых заинтересовали работодателя. Филиалу ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» — требовались электромонтеры, диспетчер, мастер, инженер. Работодатель пригласил на дополнительное собеседование пять человек.

Кроме того, в рамках мероприятия молодежи предложили вакансии дизайнера компьютерной графики, логиста, программиста, повара, технолога, продавца, менеджера и другие. Также для выпускников прошел семинар «Навыки эффективного поведения на рынке труда», работали консультационные площадки по услугам службы занятости, возможностям интерактивного портала агентства труда и занятости населения края и портала «Работа в России».

Отметим, что в этом году краевая служба занятости населения помогла с трудоустройством тысяче молодых специалистов, большинство из них — выпускники со средним профессиональным образованием. Из 300 выпускников вузов, обратившихся за содействием, нашли работу уже 250 человек.

«Ситуация с трудоустройством молодежи становится заметно лучше на фоне повышения активности работодателей в приеме персонала и общего роста числа вакансий. Ознакомиться с предложениями работы в регионе можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края», — отметили в пресс-службе агентства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стало известно, когда в Красноярске откроется «Ашан»
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Названа причина смерти российского посла в Судане
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь