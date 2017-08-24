Красноярцам предложили тысячи вариантов для трудоустройства
На городской ярмарке вакансий «Старт в трудовую жизнь» около 700 молодых специалистов встретились с десятками работодателей, чтобы найти работу.
На городской ярмарке вакансий «Старт в трудовую жизнь» около 700 молодых специалистов встретились с десятками работодателей, чтобы найти работу.
На городской ярмарке вакансий для молодых специалистов «Старт в трудовую жизнь» красноярцам предложили почти 3 тыс. вариантов для трудоустройства. Ее участниками стали около 700 выпускников организаций высшего и профессионального образования. Предложения работы им представили 75 работодателей.
Мероприятие организовал центр занятости населения Красноярска при поддержке агентства труда и занятости населения Красноярского края. В нем приняли участие организации строительства, торговли, маркетинга, медицины, образования, IT и промышленности. На ярмарке были представлены вакансии, которые подходят молодежи: без требований к опыту работы, с возможностью карьерного роста, дополнительного обучения, получения поддержки, наставничества и сопровождения.
Например, красноярский завод холодильников «Бирюса» подбирал операторов механизированных складов. Собеседование прошли 12 молодых красноярцев, шесть из которых заинтересовали работодателя. Филиалу ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» — требовались электромонтеры, диспетчер, мастер, инженер. Работодатель пригласил на дополнительное собеседование пять человек.
Кроме того, в рамках мероприятия молодежи предложили вакансии дизайнера компьютерной графики, логиста, программиста, повара, технолога, продавца, менеджера и другие. Также для выпускников прошел семинар «Навыки эффективного поведения на рынке труда», работали консультационные площадки по услугам службы занятости, возможностям интерактивного портала агентства труда и занятости населения края и портала «Работа в России».
Отметим, что в этом году краевая служба занятости населения помогла с трудоустройством тысяче молодых специалистов, большинство из них — выпускники со средним профессиональным образованием. Из 300 выпускников вузов, обратившихся за содействием, нашли работу уже 250 человек.
«Ситуация с трудоустройством молодежи становится заметно лучше на фоне повышения активности работодателей в приеме персонала и общего роста числа вакансий. Ознакомиться с предложениями работы в регионе можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края», — отметили в