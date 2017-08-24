Красноярцам предложили тысячи вариантов для трудоустройства

На городской ярмарке вакансий для молодых специалистов «Старт в трудовую жизнь» красноярцам предложили почти 3 тыс. вариантов для трудоустройства. Ее участниками стали около 700 выпускников организаций высшего и профессионального образования. Предложения работы им представили 75 работодателей.

Мероприятие организовал центр занятости населения Красноярска при поддержке агентства труда и занятости населения Красноярского края. В нем приняли участие организации строительства, торговли, маркетинга, медицины, образования, IT и промышленности. На ярмарке были представлены вакансии, которые подходят молодежи: без требований к опыту работы, с возможностью карьерного роста, дополнительного обучения, получения поддержки, наставничества и сопровождения.

Например, красноярский завод холодильников «Бирюса» подбирал операторов механизированных складов. Собеседование прошли 12 молодых красноярцев, шесть из которых заинтересовали работодателя. Филиалу ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» — требовались электромонтеры, диспетчер, мастер, инженер. Работодатель пригласил на дополнительное собеседование пять человек.

Кроме того, в рамках мероприятия молодежи предложили вакансии дизайнера компьютерной графики, логиста, программиста, повара, технолога, продавца, менеджера и другие. Также для выпускников прошел семинар «Навыки эффективного поведения на рынке труда», работали консультационные площадки по услугам службы занятости, возможностям интерактивного портала агентства труда и занятости населения края и портала «Работа в России».

Отметим, что в этом году краевая служба занятости населения помогла с трудоустройством тысяче молодых специалистов, большинство из них — выпускники со средним профессиональным образованием. Из 300 выпускников вузов, обратившихся за содействием, нашли работу уже 250 человек.