К середине сентября отдых в Крыму подешевеет на треть — АТОР

Источник: РИА "Новости"

В АТОР подчеркнули, что осенью на полуострове наступает период бархатного сезона, благоприятное время для отдыха: море теплое, погода хорошая, да и туристов на порядок меньше.

«Большинство туристов уезжают, исчезают инфекции, свойственные пляжным курортам в период пика сезона и жаркой погоды, дешевеют фрукты и овощи, погода становится комфортной для санаторного отдыха и экскурсий. В этот период в Крым приезжают туристы, не привязанные к началу учебного года», — отметили в АТОР.

По данным ассоциации, на старте бархатного сезона стоимость отдыха на крымских курортах не сильно отличается от августа — цены ниже всего на 5−10%. Но к середине сентября снижение стоимости достигает 25−30%. Так, средняя стоимость в сентябре составит 2 тысячи рублей на человека в сутки при размещении в объекте среднего уровня с трехразовым питанием, подсчитали эксперты.