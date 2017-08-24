На Кубани на трассе М-4 «Дон» временно ограничили движение большегрузов

Источник: Югополис

На путепроводе (левый), расположенном на 1335 километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае, ведутся ремонтные работы по усилению балок пролетных строений.

В соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного движения на период выполнения работ, движение автотранспорта в сторону Ростова организовано по двум полосам с ограничением по грузоподъемности до 20 тонн.

Автотранспорт с массой свыше 20 тонн перенаправлен по маршруту объезда: от км 1339,8 автомобильной дороги М-4 «Дон» на Усть-Лабинск — Кореновск и выезд на км 1279,4 М-4 «Дон».

По направлению на Джубгу движение осуществляется в штатном режиме.