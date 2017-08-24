На Кубани на трассе М-4 «Дон» временно ограничили движение большегрузов
Сроки окончания на этом участке автодороги ремонтных работ пока не определены.
Сроки окончания на этом участке автодороги ремонтных работ пока не определены.
На путепроводе (левый), расположенном на 1335 километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае, ведутся ремонтные работы по усилению балок пролетных строений.
В соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного движения на период выполнения работ, движение автотранспорта в сторону Ростова организовано по двум полосам с ограничением по грузоподъемности до 20 тонн.
Автотранспорт с массой свыше 20 тонн перенаправлен по маршруту объезда: от км 1339,8 автомобильной дороги М-4 «Дон» на
По направлению на Джубгу движение осуществляется в штатном режиме.
В связи с высоким уровнем интенсивности транспортных потоков на этом участке возможны затруднения в движении автотранспорта, сообщает