В метро запустили поезд в честь 870-летия Москвы
Вагоны тематического поезда украсили портреты выдающихся горожан и фотографии архитектурных шедевров столицы. Поезд начал курсировать по Кольцевой линии с 24 августа.
Вагоны тематического поезда украсили портреты выдающихся горожан и фотографии архитектурных шедевров столицы. Поезд начал курсировать по Кольцевой линии с 24 августа.
В метро появился тематический поезд, посвященный 870-летнему юбилею Москвы. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана с Москвой.
И дополнительная тема в оформлении — «Москва на страницах газет». Он будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии метро.
Поезд ко Дню города стал 23-м среди действующих тематических поездов метро. Снаружи вагоны расписаны геометрическими узорами черного, красного, белого и синего цветов. На их создание вдохновили орнаменты художниц 20-х годов прошлого века Варвары Степановой и Любови Поповой, которые ориентировались на достижения русских авангардистов и конструктивистов. На каждом вагоне есть надписи: «870», «Москва» и слоган юбилея столицы: «Москва — город, где создается история».
В вагоне под девизом «Москва созидает» пассажиры смогут увидеть портреты деятелей культуры и искусства, которые в разные годы и даже столетия прославили родной город. Это поэты Борис Пастернак, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко,
Рядом с портретами приведены небольшие информационные справки, рассказывающие о судьбе и творчестве этих выдающихся москвичей, а также цитаты, интересные факты, отрывки из стихотворений.
В вагонах с темой «Москва изобретает» — портреты ученых и новаторов, которые жили и работали в столице: первой женщины — профессора математики Софьи Ковалевской, нобелевского лауреата по физике Виталия Гинзбурга, основателя
Девиз «Москва открывает» представляют портреты автора первого научного труда о Камчатке Carte du Camchatka Cтепана Крашенинникова и путешественника Дмитрия Шпаро, который впервые достиг Северного полюса на лыжах. В вагоне под девизом «Москва ставит рекорды» пассажиры увидят портреты великих шахматных гроссмейстеров XX века Василия Смыслова и Александра Алехина, а также фотографии легенды мирового хоккея Валерия Харламова, лучшего футбольного вратаря прошлого века Льва Яшина.
Еще одной темой оформления поезда стали достижения знаменитых москвичей в области освоения воздушного пространства и космоса. Под девизом «Москва покоряет» поместили фото авиаконструктора самолетов Як Александра Яковлева, портрет первой
Градостроительные успехи столицы проиллюстрировали фотографиями знаковых для города домов и архитектурных сооружений. Это все семь высоток, Останкинская и Шуховская башни, главный вход ВДНХ. В вагоне под девизом «Наши победы» горожане смогут увидеть фотографии московских ополченцев времен Великой Отечественной войны, участников битвы за Москву, а также узнают, когда в городе появились Триумфальные ворота в честь победы в Отечественной войне 1812 года.
Праздничные мероприятия, посвященные 870-летию столицы, пройдут с 1 по 10 сентября. Оформление поезда, приуроченного к юбилею Москвы, совпадает стилистически и тематически с оформлением городского праздника. В Москве появится более тысячи поздравительных юбилейных плакатов с портретами выдающихся горожан.