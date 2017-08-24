В метро запустили поезд в честь 870-летия Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В метро появился тематический поезд, посвященный 870-летнему юбилею Москвы. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана с Москвой.

Поезд оформлен в соответствии с темами праздника: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Наши победы».

И дополнительная тема в оформлении — «Москва на страницах газет». Он будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии метро.

Поезд ко Дню города стал 23-м среди действующих тематических поездов метро. Снаружи вагоны расписаны геометрическими узорами черного, красного, белого и синего цветов. На их создание вдохновили орнаменты художниц 20-х годов прошлого века Варвары Степановой и Любови Поповой, которые ориентировались на достижения русских авангардистов и конструктивистов. На каждом вагоне есть надписи: «870», «Москва» и слоган юбилея столицы: «Москва — город, где создается история».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В вагоне под девизом «Москва созидает» пассажиры смогут увидеть портреты деятелей культуры и искусства, которые в разные годы и даже столетия прославили родной город. Это поэты Борис Пастернак, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, режиссер-мультипликатор, автор любимых мультфильмов Вячеслав Котеночкин, величайшая балерина XX века Майя Плисецкая, голос эпохи Владимир Высоцкий, а также автор всемирно известной актерской системы Константин Станиславский, великий драматург, основоположник национального русского театра Александр Островский и оперная певица Надежда Обухова.

Рядом с портретами приведены небольшие информационные справки, рассказывающие о судьбе и творчестве этих выдающихся москвичей, а также цитаты, интересные факты, отрывки из стихотворений.

В вагонах с темой «Москва изобретает» — портреты ученых и новаторов, которые жили и работали в столице: первой женщины — профессора математики Софьи Ковалевской, нобелевского лауреата по физике Виталия Гинзбурга, основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова, создателя клинической медицины Сергея Боткина.

Девиз «Москва открывает» представляют портреты автора первого научного труда о Камчатке Carte du Camchatka Cтепана Крашенинникова и путешественника Дмитрия Шпаро, который впервые достиг Северного полюса на лыжах. В вагоне под девизом «Москва ставит рекорды» пассажиры увидят портреты великих шахматных гроссмейстеров XX века Василия Смыслова и Александра Алехина, а также фотографии легенды мирового хоккея Валерия Харламова, лучшего футбольного вратаря прошлого века Льва Яшина.

Еще одной темой оформления поезда стали достижения знаменитых москвичей в области освоения воздушного пространства и космоса. Под девизом «Москва покоряет» поместили фото авиаконструктора самолетов Як Александра Яковлева, портрет первой женщины-космонавта, которая вышла в открытый космос, Светланы Савицкой.

Градостроительные успехи столицы проиллюстрировали фотографиями знаковых для города домов и архитектурных сооружений. Это все семь высоток, Останкинская и Шуховская башни, главный вход ВДНХ. В вагоне под девизом «Наши победы» горожане смогут увидеть фотографии московских ополченцев времен Великой Отечественной войны, участников битвы за Москву, а также узнают, когда в городе появились Триумфальные ворота в честь победы в Отечественной войне 1812 года.