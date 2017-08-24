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12:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье попало в тройку самых насыщенных на события регионов России

Только на сентябрь в крае запланировано 166 интересных для туристов мероприятий.

Источник: Reuters

Владивосток, 24 августа, PrimaMedia.

Приморский край попал топ-3 самых богатых на события регионов страны, а соответственно — интересных для туристов. Так, только в сентябре в регионе пройдет 166 мероприятий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федеральный туристический проект «Национальный календарь событий EventsInRussia.com».

Как следует из каталога EventsInRussia.com, в сентябре в Приморье запланировано 166 туристско-привлекательных событий, 24 из которых удостоены статуса «Национальное событие-2017».

Поводом для путешествия в Приморье в следующем месяце могут послужить третий Восточный экономический форум, помимо деловой программы всегда радующий гостей развлекательной (чего стоит одна только экспозиция «Улицы Дальнего Востока), юбилейный 15-й кинофестиваль «Меридианы Тихого», экологический праздник День Тигра или международная дрифт-битва на Приморском кольце.

Кстати, последняя — самое ожидаемое событие в мире автомотоспорта на Дальнем Востоке, привлекающее тысячи болельщиков из нескольких стран мира. В этом году на «Примринге» за звание сильнейшего поборются лучшие пилоты из России, Японии, Китая и Таиланда. Кроме того, на площадке соревнований с 15 по 17 сентября впервые пройдет международный автосалон.

В 2015 году «Приморское кольцо» признано лучшей площадкой для развития событийного туризма в России, удостоившись Национальной премии RussianEventAwards.

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