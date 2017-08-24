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12:43 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Аномальная жара ожидает уральцев в ближайшие выходные

Столбик термометра пробьет тридцатиградусную отметку.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 61% 759 мм рт. ст. 4 м/с

Аномальная жара ожидает в ближайшие выходные жителей Свердловской области, сообщили 24 августа корреспонденту «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Столбик термометра будет показывать тридцать градусов выше ноля. В некоторых районах будет 31−33 градуса. Чуть прохладнее станет в воскресенье — 26−28 градусов выше ноля. Спасатели просят уральцев быть внимательнее.

На следующей неделе станет уже прохладнее. В пределах двадцати градусов тепла. Начнутся дожди.

Нынешним летом на Среднем Урале несколько раз были ураганы и сильные ливни. В результате не обошлось даже без гибели людей.

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