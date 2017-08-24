Аномальная жара ожидает уральцев в ближайшие выходные
Столбик термометра пробьет тридцатиградусную отметку.
Столбик термометра пробьет тридцатиградусную отметку.
Аномальная жара ожидает в ближайшие выходные жителей Свердловской области, сообщили 24 августа корреспонденту «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Столбик термометра будет показывать тридцать градусов выше ноля. В некоторых районах будет 31−33 градуса. Чуть прохладнее станет в воскресенье — 26−28 градусов выше ноля. Спасатели просят уральцев быть внимательнее.
На следующей неделе станет уже прохладнее. В пределах двадцати градусов тепла. Начнутся дожди.
Нынешним летом на Среднем Урале несколько раз были ураганы и сильные ливни. В результате не обошлось даже без гибели людей.