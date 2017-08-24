Россельхознадзор предупреждает южноуральцев о приближении африканской чумы свиней

Африканская чума свиней сейчас распространяется в Омской области. Это всего в 800 километрах от Южного Урала. Это особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые была зарегистрирована в 2007 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и кабанов в любое время года. Погибают до 100% заболевших свиней и кабанов, вакцины от этого вируса не существует.
Карантин — единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.
«Но, тем не менее, именно человек становится, как показывают последние случаи возникновения чумы в Омской области, становится разносчиком заразы. Человек не соблюдает условия карантина: продает или покупает зараженное мясо, зараженных животных, зараженный корм, что способствует распространению заболевания. Так, в поселке Новая Станица, расположенном в Ленинском округе города Омска, в одном из личных подсобных хозяйств, где содержалось 122 свиньи, обнаружен очаг вируса», — рассказала в Россельхознадзоре по региону.
Оказалось, что хозяин подворья в корм животным использовал без термообработки пищевые отходы с общественных столовых. Теперь будут сожжены не только больные, но еще не заболевшие животные. Другой фермер из поселка Верблюжье Саргатского района Омской области, с которого началось распространение африканской чумы свиней в регионе, полтора месяца скрывал факт падежа животных. Когда у него начался падеж свиней, скрывал это, закапывал туши в лесу и бросал на свалках. Пробы от умерших животных показали, что смерь наступила месяц назад. Этим обусловлено столь широкое распространение заболевания по региону. Инфекция зафиксирована в 18 населенных пунктах 8 из 32 районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС. Изначально у фермера было более 50 свиней, а к моменту, когда о падеже узнали ветеринарные власти, осталось всего 27 животных. Следственный комитет возбудил на фермера уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия.