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12:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появился еще один пешеходный мост

УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В селе Бураево завершилось строительство пешеходного моста. На возведение моста через овраг по улице Садовой были выделены средства в размере 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч рублей — из республиканского бюджета, 40 тысяч — из местного, остальные средства внесло население. Работы велись в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия».

Старый мост был построен в 1977 году и уже обветшал. Между тем это единственная прямая дорога в центр села, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. На торжественном открытии присутствовали члены местного политсовета «Единой России» Гемир Нуртдинов, Люция Вахитова, руководство сельского поселения, представители подрядчика, общественных организаций и жители близлежащих улиц.

Сельчане отметили, что проект «Реальные дела» позволяет жителям самим выбрать объекты, которые необходимы на их территории. Люди оказывают поддержку в реализации — финансовую и трудовую.

«Такой подход в дальнейшем помогает бережному отношению к объекту. Жители начинают осознавать себя хозяевами своей земли», — отметил Гемир Нуртдинов.

Проект «Реальные дела» реализуется с 2015 года. В нем приняли участие все 13 поселений Бураевского района. Благодаря акции реализованы наказы избирателей на сумму почти 4 млн рублей: доведены до конца проекты по ремонту дорог и тротуаров, строительству детских и спортивных площадок, ремонту домов культуры. Еще 13 проектов 2017 года будут реализованы в текущем году.

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