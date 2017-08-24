В Башкирии появился еще один пешеходный мост

Старый мост был построен в 1977 году и уже обветшал. Между тем это единственная прямая дорога в центр села, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. На торжественном открытии присутствовали члены местного политсовета «Единой России» Гемир Нуртдинов, Люция Вахитова, руководство сельского поселения, представители подрядчика, общественных организаций и жители близлежащих улиц.
Сельчане отметили, что проект «Реальные дела» позволяет жителям самим выбрать объекты, которые необходимы на их территории. Люди оказывают поддержку в реализации — финансовую и трудовую.
«Такой подход в дальнейшем помогает бережному отношению к объекту. Жители начинают осознавать себя хозяевами своей земли», — отметил Гемир Нуртдинов.
Проект «Реальные дела» реализуется с 2015 года. В нем приняли участие все 13 поселений Бураевского района. Благодаря акции реализованы наказы избирателей на сумму почти 4 млн рублей: доведены до конца проекты по ремонту дорог и тротуаров, строительству детских и спортивных площадок, ремонту домов культуры. Еще 13 проектов 2017 года будут реализованы в текущем году.