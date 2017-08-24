В Башкирии появился еще один пешеходный мост

Старый мост был построен в 1977 году и уже обветшал. Между тем это единственная прямая дорога в центр села, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. На торжественном открытии присутствовали члены местного политсовета «Единой России» Гемир Нуртдинов, Люция Вахитова, руководство сельского поселения, представители подрядчика, общественных организаций и жители близлежащих улиц.

Сельчане отметили, что проект «Реальные дела» позволяет жителям самим выбрать объекты, которые необходимы на их территории. Люди оказывают поддержку в реализации — финансовую и трудовую.

«Такой подход в дальнейшем помогает бережному отношению к объекту. Жители начинают осознавать себя хозяевами своей земли», — отметил Гемир Нуртдинов.