В уфимской мэрии составили гужевую «карту» города

Уфимская администрация организовывает правила перевозки людей на гужевых повозках и лошадях, — сообщает портал РБК.

Дело в том, что сейчас маршрут конных прогулок в Уфе никто не контролируют. В городской администрации хотят ограничить места для катания 13 зонами — в основном это парки, сады и скверы.

Оказывать услуги по катанию смогут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. А катать на лошадях смогут только специально обученные люди, которые прошли конно-спортивную подготовку.