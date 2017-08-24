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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимской мэрии составили гужевую «карту» города

Власти организовывают правила перевозки граждан на лошадях.

Уфимская администрация организовывает правила перевозки людей на гужевых повозках и лошадях, — сообщает портал РБК.

Дело в том, что сейчас маршрут конных прогулок в Уфе никто не контролируют. В городской администрации хотят ограничить места для катания 13 зонами — в основном это парки, сады и скверы.

Оказывать услуги по катанию смогут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. А катать на лошадях смогут только специально обученные люди, которые прошли конно-спортивную подготовку.

Кроме того, у «оператора» конных прогулок должна быть документация на животное.

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