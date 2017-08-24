Паломникам из Татарстана объяснили особенности хаджа

(Мекка, 24 августа, «Татар-информ», Шамиль Садыков). Паломникам из Татарстана разъяснили, чем отличаются правила и условия совершения хаджа в разных мазхабах ислама. Занятие прошло в здании гостиницы в Мекке. Имам-хатыб Галеевской мечети Казани Тимур Юлдашев рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» об особенностях хаджа по ханафитскому мазхабу.



«Это невозможно разъяснить за один день. Чтобы понять, чем является хадж, люди учатся годами», — отметил имам.



По словам Тимура Юлдашева, в поклонении нет больших отличий, все ученые и мазхабы придерживаются учения Абу Ханифы. «Есть моменты, в которых надо быть особенно внимательными. Например, на первый день джамарата (ритуальное побивание камнями шайтана — прим. Т-и) идут не все. А Абу Ханифа говорит, что это должны делать все, потому что за каждый брошенный камень списываются грехи, Всевышний за это прощает очень большие грехи. Камень нужно кидать с небольшой силой, плавно. Нельзя торопиться, желая быстрее избавиться от грехов», — пояснил он.



По ханафитскому мазхабу человек, достигший материального достатка для совершения хаджа, должен сделать это в том же году. По шафиитскому мазхабу хадж можно отложить на следующий год.