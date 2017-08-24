Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В США полиция застрелила россиянина
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ узнали, за кого собралась замуж Анастасия Волочкова
Васильев осудил полную девушку "Модного приговора"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
12:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Паломникам из Татарстана объяснили особенности хаджа

Все мазхабы в этом вопросе придерживаются учения Абу Ханифы, заявляют ученые.

(Мекка, 24 августа, «Татар-информ», Шамиль Садыков). Паломникам из Татарстана разъяснили, чем отличаются правила и условия совершения хаджа в разных мазхабах ислама. Занятие прошло в здании гостиницы в Мекке. Имам-хатыб Галеевской мечети Казани Тимур Юлдашев рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» об особенностях хаджа по ханафитскому мазхабу.

«Это невозможно разъяснить за один день. Чтобы понять, чем является хадж, люди учатся годами», — отметил имам.

По словам Тимура Юлдашева, в поклонении нет больших отличий, все ученые и мазхабы придерживаются учения Абу Ханифы. «Есть моменты, в которых надо быть особенно внимательными. Например, на первый день джамарата (ритуальное побивание камнями шайтана — прим. Т-и) идут не все. А Абу Ханифа говорит, что это должны делать все, потому что за каждый брошенный камень списываются грехи, Всевышний за это прощает очень большие грехи. Камень нужно кидать с небольшой силой, плавно. Нельзя торопиться, желая быстрее избавиться от грехов», — пояснил он.

По ханафитскому мазхабу человек, достигший материального достатка для совершения хаджа, должен сделать это в том же году. По шафиитскому мазхабу хадж можно отложить на следующий год.

У ханафитов Умра (малый хадж) считается сунной (желательным действием), а у шафиитов — фардом (обязательным). У ханафитов чистота тела и одежды во время тавафа (обход вокруг Каабы — прим. Т-и) не является обязательным условием, а в шафиитском мазхабе это является основным требованием к совершающему таваф.

Таваф в два-четыре ракаата считается ваджибом (близким к обязательному — прим. Т-и) в ханафитском и маликитском мазхабах. А в шафиитском и ханбалитском мазхабах они воспринимаются как сунна.

Кроме того, есть отличия в отношении к проведению пяти ночи в долине Мина. У ханафитов это считается сунной, а у ханбалитов — ваджибом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Паломникам из Татарстана объяснили особенности хаджа
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Названа причина смерти российского посла в Судане
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь