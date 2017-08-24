В Севастополе открыли движение по кольцевой развязке на Свято-Никольской площади

— На Свято-Никольской площади установлено 46 новых опор освещения, заменено более 1700 м контактного кабеля. При благоприятной погоде начнется озеленение данного участка. Все обязательства по подготовительной работе к благоустройству взял на себя исполнитель работ по ремонту дороги. В частности, за средства предприятия завезен грунт, из бюджета города средства на эти цели не выделялись. Стоимость контракта составила 42 млн рублей, но по окончанию ремонта образовалась экономия. Средства будут направлены на дорожные работы на других городских участках, — рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.