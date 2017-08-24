Проезд в общественном транспорте может подорожать.

Управление транспорта отправило на утверждение в муниципальный совет проект решения, в котором просит увеличить цены билетов на один лей.

Таким образом, стоимость проезда в троллейбусе повысится до трёх леев, в автобусе — до четырёх. Руководство управления объясняет это тем, что нынешние цены не покрывают расходов троллейбусных и автобусных парков. Последний раз билеты на общественный транспорт дорожали в 2009 году.