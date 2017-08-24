Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце», — отмечается в публикации.

В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики 10 тысяч евро и 16 тысяч.