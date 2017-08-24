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12:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Теплая и облачная погода придёт в Новосибирск на выходных

Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, дождей не ожидается, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 61% 759 мм рт. ст. 4 м/с

Теплая и облачная погода придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +27°C, ясно.

В ночь на пятницу температура составит +17°C, днем +27°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +21°C, облачно с прояснениями.

Ночью в воскресенье температура составит +11°C, днем +21°C, ясно.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +27°C, ясно.

В ночь на пятницу температура составит +16°C, днем +26°C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +16°C, днем +20°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +10°C, днем +21°C, ясно.

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