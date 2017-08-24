Теплая и облачная погода придёт в Новосибирск на выходных
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, дождей не ожидается, прогнозируют синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, дождей не ожидается, прогнозируют синоптики.
Теплая и облачная погода придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +27°C, ясно.
В ночь на пятницу температура составит +17°C, днем +27°C, небольшой дождь.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +21°C, облачно с прояснениями.
Ночью в воскресенье температура составит +11°C, днем +21°C, ясно.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +27°C, ясно.
В ночь на пятницу температура составит +16°C, днем +26°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +16°C, днем +20°C, пасмурно.
Ночью в воскресенье температура составит +10°C, днем +21°C, ясно.