В Воронежской области пожароопасность снизилась до минимума

Источник: РИА "Воронеж"

При I классе пожароопасности большинство источников огня пожара не вызывает, а возникшие пожары распространяются медленно и неравномерно.

Класс пожарной опасности определяет возможность возникновения природных пожаров в зависимости от погодных условий и наличия влаги в условиях текущей местности. Пятый является самым высоким и означает чрезвычайную опасность. Максимальный класс установили в Борисоглебске, Грибановском, Терновском, Новохоперском и Поворинском районах 16 августа. Еще в 13 районах наблюдалась высокая степень пожароопасности (IV класс).

Особый противопожарный режим продлится до окончания пожароопасного сезона. В 2016 году его сняли только в конце сентября.

Сотрудники МЧС зафиксировали более 1 тыс. ландшафтных пожаров в Воронежской области с начала 2017 года. Общая площадь горения составила 133 га, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году. В понедельник, 21 августа, сотрудники службы спасения сообщили об установлении высокой степени пожароопасности в Воронеже. Два крупных ландшафтных пожара произошли в Железнодорожном районе 20 и 21 августа. В тушении пожара на улице Калининградская на площади около 5 га задействовали почти 200 человек и 48 спецмашин. С огнем удалось справиться лишь за шесть часов. Предварительная причина пожара — поджог. На следующий день сухая трава и валежние загорелись на улице Коммунальная. Огонь распространился на 2 га. Тушение заняло два часа. К работам привлекли 60 сотрудников МЧС и 18 спецмашин.

Контекст

В Воронежской области продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 30 апреля. За четыре месяца к административной ответственности за его нарушение привлекли 268 человек, в том числе шесть должностных лиц. Сумма штрафов составила более 400 тыс. рублей.

На время действия режима спасатели запрещают въезд в хвойные леса не по дорогам общего пользования, а также разведение костров в лесах, садах и на огородах. Законно в леса смогут въезжать только машины пожарных частей, полиции, «скорой помощи» и аварийно-спасательных служб. Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа вырастет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного режима спасатели патрулируют места отдыха у лесов и парков.