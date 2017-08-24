Малолетний новокузнечанин сбежал из дома и отправился на прогулку

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, ребенок со старшими братьями играл во дворе частного дома, пока его родители работали в огороде. В какой-то момент мальчик пропал из вида, тогда его 40-летняя мать обратилась в полицию.

Через некоторое время в полицию позвонила 28-летняя горожанка, которая рассказала, что заметила маленького мальчика без сопровождения взрослых на улице Дуденко. Ребенок не смог объяснить, где он живет. Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что это и есть тот самый пропавший мальчик. Его доставили родителям. В отношении матери был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина заплатит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, стражи правопорядка выяснили, что мальчик ушел из дома один уже во второй раз за последние несколько месяцев.