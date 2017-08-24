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14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Лионель Месси в третий раз станет папой

Стало известно, что жена форварда сборной Аргентины и «Барселоны» ждет ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В семье Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо в ближайшее время произойдет радостное событие. Зведа «Барселоны» и сборной Аргентины в третий раз в своей жизни станет отцом — его жена ждет ребенка.

Отметим, что 30 июня в аргентинском Росарио прошла свадьба Месси и Рокуццо. После чего пара отправилась в свадебное путешествие. И после медового месяца, который молодожены провели в Антигуа и Барбуда, было получено подтверждение, что супруга Лионеля Месси ждет третьего ребенка. Пол малыша пока что не известен.

В семье Месси и Рокуццо уже растут двое сыновей — старшему Тьяго 4 года, а младшему Матео всего один год, сообщает испанское издание AS.

Отметим, что Лионель Месси — единственный в мире футболист, который пять раз признавался лучшим игроком планеты. К слову, у еще одного молодого отца, португальца Криштиану Роналду — четыре титула лучшего футболиста мира.

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